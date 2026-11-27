Compromís per Elx lleva al pleno municipal de este mes de noviembre, que se va a celebrar el martes de la próxima semana, una Moción en la que insta al Ayuntamiento de Elche, cuyo equipo de gobierno está formado por el PP y Vox, a elaborar un programa municipal de alimentación con precios asequibles, así como que, “de la mano de los mercados municipales, los mercados de productores, las entidades agrarias y el comercio de proximidad”, trabaje la puesta en marcha de la iniciativa y que impulse la alimentación saludable “como eje fundamental en la salud de los ilicitanos y las ilicitanas”.

En su Moción, Compromís expone que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio de la cesta de la compra se ha encarecido en más de un 40 % en los últimos años, y se incide en que se trata de una realizado “de carácter global”, consecuencia de “las crisis geopolíticas que han alterado el precio de los combustibles y las rutas de transporte”.

Compromís considera también que al encarecimiento de la cesta de la compra también han contribuido aspectos como la emergencia climática, la especulación financiera y el aumento del margen de beneficio de “las grandes cadenas de distribución”.

“Pensamos que esta iniciativa tiene que articularse a través de la red de mercados municipales, mercadillos agrícolas y el comercio de proximidad, para que sea nuestro tejido comercial local el que pueda beneficiarse de la medida”, ha destacado Esther Díez, concejala de Compromís per Elx, que ha defendido también que “durante años nos han hecho creer que el poder sobre los alimentos tenía que concentrarse en pocas manos, pero la política está para cambiar estas realidades”.