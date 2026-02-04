Comienzan en el barrio de San Antón de Elche los trabajos de demolición del bloque 11

Ya están en marcha en el barrio de San Antón de Elche los trabajos para el derribo del bloque 11 de San Antón, que es el primero de los cuatro inmuebles de viviendas que se ha proyectado derribar en la actual fase de renovación integral urbana del barrio por la que se atraviesa.

Tras ese derribo que está en marcha, se continuará con la demolición de los bloques 14, 12 y 13.

Por otra parte, se tiene que derruir también el bloque 8 para la construcción de un nuevo edificio de 45 viviendas en el que los vecinos que fueron realojados el pasado mes de abril serán los primeros en poder adquirirlas. Esta actuación ya está proyectada, va a suponer una inversión de 2,5 millones de euros que van a ser aportados por la Generalitat Valenciana.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha considerado que el derribo del bloque 11 “es un hito, porque se ha logrado después de cerca de 20 años de lucha de los vecinos para que fuera una realidad, pese a que se decía que era imposible". El primer edil ilicitano ha destacado que “no se trata de una demolición arbitraria, si no que va a permitir que en esta fachada norte se prosiga con la rehabilitación del barrio".

"Este es un gobierno que cumple y lo estamos demostrando, pese a que solo contamos con la ayuda de la Generalitat Valenciana", ha afirmado Ruz, que ha insistido "en la necesaria ayuda e implicación del Gobierno de España a través del Plan Estatal de Vivienda, ya que quedan todavía dos terceras partes del barrio".

La tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, ha señalado que "este derribo trae esperanza porque los vecinos piden viviendas dignas" y ha recalcado: "Falta que el Estado nos escuche para que sea una realidad la construcción de los nuevos edificios y nosotros seguiremos reivindicando lo que es justo".

Tras el derribo del bloque 11, se continuará con la demolición del bloque 14, el 12 y el 13 después de "la resolución de diversas cuestiones". Estos trabajos se adjudicaron por 749.000 euros e incluyen la eliminación de 284 viviendas y 24 locales.

