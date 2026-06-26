Cerca de una treintena de comercios del centro de Elda piden ayuda del programa de modernización

La convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Elda para para impulsar su modernización y consolidación del centro histórico de la localidad ha recibido 27 solicitudes de otros tantos establecimientos que, habiéndose visto afectados por las obras de reurbanización del entorno en el que están ubicados, ahora podrán optar a ser beneficiarios de una subvención de hasta 4.000 euros para financiar gastos corrientes y de mejora como cuotas mensuales de alquiler del local o el pago de servicios básicos como agua, energía, telefonía e Internet, así como para hacer frente a cuotas de autónomos, nóminas y seguros sociales, entre otros conceptos.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, los técnicos municipales van a evaluar ahora las que se recibido a fin de proceder a la baremación y posterior abono de las ayudas.

Otras ayudas para la apertura de comercios

De forma paralela, el Ayuntamiento eldense tiene en marcha una línea de subvenciones destinada a impulsar la apertura de nuevos comercios. En este caso, con carácter general, la cuantía de la ayuda asciende al 100 % del gasto solicitado con un máximo de 20.000 euros. Además, en el caso de comercios dedicados al sector del calzado, marroquinería o similares, se incrementará el importe máximo hasta los 30.000 euros.

El plazo para la solicitud de estas ayudas está abierto hasta el 31 de octubre.