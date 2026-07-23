El CECOPAL adopta medidas ante el aviso rojo por altas temperaturas y el aviso naranja por un reventón cálido

El Ayuntamiento de Elche ha concluido la segunda reunión de seguimiento del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL) para adoptar medidas preventivas ante el aviso rojo por altas temperaturas y el aviso naranja por el episodio de viento intenso y el reventón cálido.

Las medidas adoptadas frente al nuevo aviso de calor, desde la constitución del CECOPAL, han sido recordar a la ciudadanía recomendaciones como evitar la exposición al sol a partir de las 12:00 horas del mediodía, mantenerse hidratado, reducir la actividad física y prestar atención a las personas más vulnerables: niños y mayores.

Como consecuencia del aviso rojo, también se ha llevado a cabo la suspensión de las actividades deportivas, al aire libre y escuelas de verano. Asimismo, desde ayer se encuentra activado el protocolo de personas sin hogar.

Dicha actuación, según explica el comisario de la Policía Local en Elche y responsable del área de seguridad, Jesús Andreu, “estará disponible durante las 24 horas del día de hoy, ofreciendo refugios climáticos tanto en la Fundación Conciénciate como en Cáritas”

Ante las rachas previstas de fuerte viento y posibles tormentas eléctricas, entre las 16:00 horas y 18:00 horas; se deberán retirar aquellos objetos ubicados en balcones y terrazas, mantener toldos recogidos, ventanas cerradas y evitar el baño tanto en playas como piscinas.

Por otra parte, Protección Civil está realizando labores de seguimiento ante el riesgo de incendios en zonas rurales como las ubicadas en La Marina, El Pinet o El Altet.

Desde el Ayuntamiento de Elche se pide total colaboración ciudadana para evitar registrar incidencias.