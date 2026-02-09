Carolina Román asume la dirección de CEEI Elche con ambición

Carolina Román es la nueva directora de CEEI Elche. Natural de Elche, es graduada en Negocios Internacionales por la Universidad de Valencia y completó parte de su formación tanto en París como en Madrid. En su carrera laboral ha trabajado en empresas punteras y confía en que la experiencia le sirva en esta nueva etapa que inicia con ambición.

José Javier García continúa como presidente de la entidad. CEEI Elche lleva más de 35 años impulsando el emprendimiento y la innovación.

Hablamos con Carolina Román y José Javier García en 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó'.