EMPRESAS

Carolina Román asume la dirección de CEEI Elche con ambición

José Javier García sigue como presidente de la entidad

Felipe Canals

Elche |

Carolina Román es la nueva directora de CEEI Elche. Natural de Elche, es graduada en Negocios Internacionales por la Universidad de Valencia y completó parte de su formación tanto en París como en Madrid. En su carrera laboral ha trabajado en empresas punteras y confía en que la experiencia le sirva en esta nueva etapa que inicia con ambición.

José Javier García continúa como presidente de la entidad. CEEI Elche lleva más de 35 años impulsando el emprendimiento y la innovación.

Hablamos con Carolina Román y José Javier García en 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó'.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer