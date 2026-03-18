Bragarnik ratifica a Sarabia: "Confiamos plenamente en el director de orquesta"

Diez meses después de su última rueda de prensa, Christian Bragarnik ha comparecido en el Martínez Valero. En un momento delicado, con el Elche a dos puntos de la salvación y con un partido clave ante el Mallorca en apenas tres días, el propietario de la entidad ilicitana ha ratificado a Eder Sarabia.

El empresario argentino ha comparado al Elche con una orquesta de música. "El entrenador es el director de la orquesta y confiamos plenamente en él", ha afirmado. Eso sí, ha admitido que "la música no suena como esperamos". El cuadro franjiverde acumula once jornadas sin lograr un triunfo.

Bragarnik ha insistido en la confianza que tiene el Elche en Eder Sarabia. Ha dejado la puerta abierta a su continuidad incluso en el caso de que el club descendiese a Segunda División. El dueño de la entidad ilicitana ha incidido en que "no es una confianza vulgar" ni sujeta al resultado del Elche-Mallorca. El objetivo, para el empresario argentino, es sumar 14 o 15 puntos en las últimas diez jornadas.

Christian Bragarnik ha defendido que "el vestuario está unido" y ha recordado que en la aciaga temporada del centenario hubo hasta cuatro entrenadores del Elche en Primera División. Aquella temporada acabó con el descenso con muchas jornadas de antelación.

Bragarnik también ha comentado que Sarabia se encuentra cómodo en Elche y ha visto cómo algunos equipos le sondeaban tras el gran papel del conjunto franjiverde en la primera vuelta de campeonato.

¿Plantilla debilitada?

Christian Bragarnik se ha reafirmado en sus declaraciones tras el cierre del mercado de fichajes y ha negado que la plantilla se haya debilitado tras la ventana de invierno. Sobre Álvaro Núñez, ha aseverado que "estaba lesionado" y no está siendo titular en su nuevo equipo (Celta de Vigo).

"No siento que se debilitó la plantilla", ha reconocido. El propietario del Elche ha achacado a otras situaciones el hecho de no haber ganado desde el 21 de diciembre. Ha señalado a las lesiones, la pérdida de confianza o algunas decisiones arbitrales como causantes del mal momento del Elche.