La transformación tecnológica del automóvil y la falta de relevo generacional han hecho de los técnicos de servicio de taller uno de los perfiles más demandados de la provincia de Alicante y para acercar las aulas a esa realidad laboral, Benigar ha celebrado en Elche el Talent Day, una jornada técnica en la que cerca de 80 estudiantes y profesores de Mecánica y Carrocería conocieron desde dentro un servicio técnico oficial de BMW, MINI y BMW Motorrad.

La actividad se ha celebrado este paso miércoles y en la misma han participado alumnos y docentes de los institutos La Torreta y Salesianos San José Artesano, ambos de Elche, y del Centro Integrado Público de Formación Profesional El Canastell, de San Vicente del Raspeig.

La iniciativa se enmarca en una alianza de Benigar con estos tres centros de Formación Profesional (FP) y con COCEMFE Alicante, que es la federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Alicante.

El alumnado ha asistido a dos masterclass impartidas por técnicos. La primera ha abordado la conectividad remota y la segunda ha sido de diagnosis avanzada en vehículos de última generación, con la presentación del modelo BMW i350.

Los estudiantes también han podido recorrer las instalaciones y conocieron las salidas profesionales del área técnica.

Además, la empresa les ha informado que va a habilitar en los próximos meses más de 60 plazas de formación en empresa a través del programa START.

«Nuestro objetivo es que los estudiantes conozcan de primera mano cómo es trabajar en un taller actual», ha explicado Patricia Torregrosa, responsable de Benigar Academy.

Una vía de empleo para personas con mayores barreras

La estrategia de captación de talento incluye también una línea de inclusión social. Benigar ha firmado recientemente un convenio con COCEMFE Alicante para facilitar el acceso al empleo a personas con mayores dificultades de inserción laboral.

El proyecto ya se ha concretado en la incorporación de una persona en prácticas. La empresa prevé ampliar las vacantes para este colectivo a lo largo de 2027. Con ello pretende consolidar un puente estable entre la formación técnica, la integración social y el tejido empresarial alicantino.