El Ayuntamiento de Elche activa un dispositivo de ayuda solidaria para los afectados por los terremotos de Venezuela

La situación que se vive en Venezuela tras el doble terremoto del pasado día 24 de junio continúa movilizando a la sociedad ilicitana en la captación de ayuda humanitaria.

El Ayuntamiento de Elche y la Fundación Conciénciate han sumado esfuerzos una vez más ante una catástrofe para poner en marcha una campaña de recogida de productos infantiles, de higiene y material de primeros auxilios.

Se va a recoger en el centro social Francesc Cantó del barrio de Carrús. Va a ser mañana y el jueves en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Bajo el lema de ‘Venezuela nos necesita’, la campaña busca recabar productos como pañales, leche infantil de fórmula o biberones, toallitas húmedas, esponjas jabonosas y gel desinfectante, así como agua oxigenada, gases estériles, vendas y material de curas o guantes desechables y mascarillas.

No es posible Lastra la donación de medicamentos ya que en este caso son transportados única y exclusivamente por organismos internacionales que están autorizados por la Agencia Española del Medicamento.

Además, se ha habilitado un canal de Bizum para realizar aportaciones económicas. Se trata del número 06954 y se debe de poner el concepto ‘Venezuela’.

La Fundación Conciénciate se va a encargar de la parte logística y de coordinación en el centro Francesc Cantó y toda la mercancía recibida será enviada desde el Ayuntamiento de Elche a la Fundación del Colegio San Ignacio de Loyola de Caracas, de los padres Jesuitas, y la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio Medici de Caracas, el de las Madres Ursulinas.

Dos toneladas de ayuda recogida por la comunidad venezolana

Por otro lado, el primer contingente de ayuda humanitaria para las víctimas y damnificados por los terremotos de Venezuela del pasado día 24 que se ha recogido en Elche se va a añadir a la recogida que arranca mañana.

Con ello, las 230 cajas recogidas en tres días (sábado, domingo y ayer) en el marco de la campaña ‘Elche con Venezuela’ promovida por la comunidad venezolana residente en la ciudad formarán parte del contingente que el Ayuntamiento y Conciénciate van a enviar al país iberoamericano.

Esas 230 cajas acumulan más de dos toneladas de ayuda humanitaria.

El conjunto del contingente de ayuda humanitaria que se recoja en Elche llegará a las zonas afectadas por los terremotos, como son La Guaira y Caracas.