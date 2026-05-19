PARTICIPANTES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Aspe acogerá el 23 de mayo una concentración nacional de motos Suzuki Burgman

El Ayuntamiento de Aspe ha presentado la concentración nacional organizada por el club de amantes del motor, una asociación fundada en 2004 con el objetivo de reunir a aficionados de las motocicletas Suzuki Burgman y promover rutas y encuentros por toda España

Onda Cero Elche

Elche |

Aspe acogerá el 23 de mayo una concentración nacional de motos Suzuki Burgman
Aspe acogerá el 23 de mayo una concentración nacional de motos Suzuki Burgman | Ayuntamiento de Aspe

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Aspe, Daniel Aguilar Puche, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar el turismo y la economía del municipio. El sábado 23 de mayo la concentración motera estará en Aspe donde el ayuntamiento ofrecerá un recibimiento oficial a los participantes en torno a las 13:30 horas. Desde el consistorio se invita a los vecinos de Aspe así como de otros municipios cercanos a disfrutar del ambiente motero y de la llegada de los participantes a la localidad. Para Aspe será una jornada especial.

Por su parte, Enrique Vicedo, representante del club organizador, ha explicado que la asociación nació en la Comunidad Valenciana y que, con el paso del tiempo, se han ido creando delegaciones en todas las comunidades autónomas. Actualmente, el club organiza salidas mensuales en cada una de ellas y celebra una concentración nacional anual, siendo la de este año la que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en Aspe.

Vicedo ha adelantado que llegarán alrededor de un centenar de motocicletas procedentes de distintos puntos de España y Portugal que pararán para comer en Aspe y hacer un recorrido por la localidad al que se pueden sumar aficionados moteros de la zona.

Desde el Ayuntamiento de Aspe se invita a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de este evento que convertirá las calles del municipio en punto de encuentro para aficionados al motor llegados de diferentes lugares de la península ibérica.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer