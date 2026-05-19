Aspe acogerá el 23 de mayo una concentración nacional de motos Suzuki Burgman

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Aspe, Daniel Aguilar Puche, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar el turismo y la economía del municipio. El sábado 23 de mayo la concentración motera estará en Aspe donde el ayuntamiento ofrecerá un recibimiento oficial a los participantes en torno a las 13:30 horas. Desde el consistorio se invita a los vecinos de Aspe así como de otros municipios cercanos a disfrutar del ambiente motero y de la llegada de los participantes a la localidad. Para Aspe será una jornada especial.

Por su parte, Enrique Vicedo, representante del club organizador, ha explicado que la asociación nació en la Comunidad Valenciana y que, con el paso del tiempo, se han ido creando delegaciones en todas las comunidades autónomas. Actualmente, el club organiza salidas mensuales en cada una de ellas y celebra una concentración nacional anual, siendo la de este año la que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en Aspe.

Vicedo ha adelantado que llegarán alrededor de un centenar de motocicletas procedentes de distintos puntos de España y Portugal que pararán para comer en Aspe y hacer un recorrido por la localidad al que se pueden sumar aficionados moteros de la zona.

Desde el Ayuntamiento de Aspe se invita a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de este evento que convertirá las calles del municipio en punto de encuentro para aficionados al motor llegados de diferentes lugares de la península ibérica.