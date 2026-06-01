Asaja reconoce al Ayuntamiento de Elche y Raúl García, agricultor de La Romana, en su Noche de la Agricultura Alicantina

Asaja Alicante ha anunciado este lunes que en la edición de este año de su Noche de la Agricultura Alicantina va a reconocer al Ayuntamiento de Elche y a Raúl García Vidal, agricultor del municipio de La Romana.

El consistorio ilicitano va a recibir el premio Promoción e Impulso del Campo 2025 por “su fuerte compromiso con el Camp d’Elx, su defensa del trasvase Tajo-Segura, las políticas de apoyo al medio rural, la protección del territorio agrícola y la puesta en marcha de iniciativas pioneras como la recogida de residuos agrarios”.

Por su parte, el premioJoven Agricultor 2025 va a ir a manos de Raúl García, que comenzó a cultivar pimientos en un campo familiar con apenas 17 años, hasta levantar desde cero un proyecto empresarial propio que se ha traducido en la empresa Penyafresh, desde la que produce y comercializa hortalizas, frutas de hueso y sandías. Desde Asaja Alicante se ha destacado que “sin proceder de familia agrícola ni heredar explotación, ha creado una estructura sólida que incluye servicios de consultoría y mano de obra dirigido a otras explotaciones agrarias”.

La gala de la Noche de la Agricultura Alicantina de Asaja Alicante tendrá lugar el jueves por la noche y en la misma se entregarán seis reconocimientos.

La cita, que cumple su decimosexta edición, va a reunir a más de 350 representantes de organizaciones vinculadas al ámbito agrícola del conjunto de la provincia.