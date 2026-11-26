La Diputación de Alicante ha concedido subvenciones por valor de casi 46.000 euros a seis ONGDs de Elche y Novelda para proyectos de cooperación en África y Asia.

Kasumai Elche, Fundación Dharma, Toubabs Team, Anawim, Visión Solidaria y la Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús están entre los beneficiarios del programa de ayudas de la institución provincial para proyectos de cooperación al desarrollo de este año.

Ese programa de subvenciones reparte 200.000 euros entre 25 proyectos de ONGDs de la provincia de Alicante. De esa cantidad económica, 190.000 euros se destinan a 23 proyectos de cooperación al desarrollo y 10.000 a dos de educación para el desarrollo.

Kasumai Elche ha accedido a una ayuda pública de 8.336 euros que servirá para financiar el acceso a la educación primaria en el turno de tarde de la Escuela ‘El Palmeral d’Elx’ de São Domingos (Guinea-Bisáu), que es un centro que atiende a 420 niños y niñas entre los turnos de mañana y tarde.

Por otro lado, la ONGD ilicitana Toubabs Team va a recibir 7.520 euros. Irán al desarrollo agrícola y social de las comunidades rurales de Notto Diobass (Ngolar, Senegal) donde se ha proyectado tanto la creación de un centro de formación en agronomía como la ampliación de la red de riego.

Además, la Diputación de Alicante ha concedido a la ONGD Anawim 6.604 euros que van a permitir financiar la formación sanitaria oftalmológica en el Hospital de Cacheu, en Guinea-Bisáu, al que la entidad envía cada año a nueve sanitarios: tres oftalmólogos y seis enfermeros.

Del mismo modo, La Fundación Dharma de Novelda, que tiene sus fines en el desarrollo social, sanitario y cultural de la India, va a recibir una subvención de 7.651. Se destinarán a ‘Hilos para la vida’, que es una cooperativa de formación textil.

Por su parte Visión Solidaria ha obtenido una ayuda de 6.604 euros para un proyecto por medio del que se va a potabilizar y abastecer de agua a la isla de Bubaque y al archipiélago de los Bijagós, en Guinea-Bisáu. La iniciativa incluye ampliar la red de suministro y mejorar los depósitos centrales de la ciudad.

La Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús va a disponer de una subvención de cerca de 9.222 euros para la formación, acompañamiento y solidaridad con familias vulnerables de barrios de Santo Domingo y Santiago, en la República Dominicana, entre ellos Ciénaga, Guachupita, Los Mina, La Yaguita y Licey al Medio.