Aplazada la maratón Elche-Alicante al coincidir con las elecciones

La segunda edición de la maratón internacional Elche-Alicante ha quedado aplazada. Estaba prevista para el domingo 29 de noviembre, pero el anuncio de elecciones anticipadas para ese día obliga a cambiar el paso. Ya se busca una nueva fecha para albergar la prueba. Está organizada por el Club Atlético Montemar y cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de ambos municipios.

La primera edición se disputó el 30 de noviembre del pasado año con 3.500 corredores y una numerosa presencia de espectadores a lo largo de sus 42 kilómetros con salida en el Palacio de Altamira y llegada en el Muelle 12 del Puerto de Alicante.

En cuanto a la segunda edición ahora aplazada, la organización ha modificado su recorrido para situarse entre las más rápidas del circuito de maratones de España. La salida será, como en la primera edición, en las inmediaciones del Palacio de Altamira, en la calle Albéniz. Los primeros 20 kilómetros discurrirán por el casco urbano de Elche y una de las novedades con respecto a la pasada edición consiste en que se pasará por El Palmeral.

Los siguientes 18 kilómetros -interurbanos, llanos y con una ligera pendiente descendente- llevarán a los maratonianos desde la rotonda situada a la salida de Elche hasta Casa Mediterráneo en Alicante. Los últimos cuatro kilómetros conducirán hasta la línea de meta localizada en la Plaza del Puerto. Con respecto a la prueba del pasado año, se suprimen los últimos ocho kilómetros del casco urbano de Alicante debido a las distintas subidas que tenían que afrontar los atletas en esos últimos tramos.