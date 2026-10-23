Anselmi, sobre una posible suspensión del Rayo-Elche: "La Liga, en caso de que suceda, tendrá que tomar una medida ejemplar"

El Rayo Vallecano-Elche se jugará este sábado desde las 14:00 horas en tierras madrileñas. El temor a que se repitan los incidentes que obligaron a suspender el Rayo-Athletic está presente. Sin embargo, hay confianza en que el comunicado oficial del club franjirrojo permita calmar los ánimos.

Martín Anselmi, en la previa, ha hablado sobre la situación de incertidumbre que envuelve al choque en el Estadio de Vallecas. El preparador argentino ha afirmado que no le ocupa ese ruido mediático y ha añadido que se centra "en lo que puede controlar". "Fuera del terreno de juego, no lo controlamos nosotros", ha señalado.

Eso sí, el entrenador del Elche se ha referido a una hipotética suspensión del Rayo Elche: "La Liga, en caso de que suceda, tendrá que tomar una medida ejemplar". El Rayo-Athletic aún no tiene fecha de disputa, aunque se jugará a puerta cerrada. Anselmi ha admitido que no han recibido ninguna confirmación por parte de la Liga o del Rayo Vallecano.

Sobre el cuadro de Beñat San José, el técnico sudamericano ha dicho que "es un equipo que ataca bien y rápido". Ha alabado las virtudes de los rayistas, que llegarán al partido ante el Elche tras empatar en Getafe y con la buena noticia de la disponibilidad del centrocampista Pathé Ciss.

En lo deportivo, el Elche tan solo tiene la baja de Marc Aguado. La lesión de tobillo le hará perderse, como mínimo, un mes de competición. Hasta el regreso de la segunda 'ventana FIFA' no estará disponible el centrocampista catalán. El resto están a disposición de Anselmi, que tendrá que hacer descartes en la previa por decisión técnica.