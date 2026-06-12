El Ampa del Conservatorio de Música de Elche duda de un traslado provisional a Jayton a la espera de profundizar en el proyecto

La propuesta de traslado provisional del Conservatorio de Música de Elche al futuro centro sociocultural de Jayton cuando su construcción esté finalizada, que se estima será en septiembre de 2027, despierta a día de hoy bastantes dudas en la comunidad educativa del centro.

A falta de conocer los detalles de esa iniciativa anunciada públicamente por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, esta semana, desde la Asociación de Padres de Alumnos (Ampa) del Conservatorio se cree que, entre otros aspectos, ese traslado difícilmente solucionará la actual falta de espacio que sufren los alrededor de 500 alumnos y alumnas que están matriculados en el centro. El motivo de ello es que el espacio que ofrece la propuesta del equipo de gobierno en el futuro centro de Jayton es prácticamente el mismo con el que se cuenta actualmente y es insuficiente. De hecho, en este sentido, desde el Ampa del Conservatorio se incide en que a día de hoy también hay clases desplazadas al colegio Baix Vinalopó.

Además, el colectivo de padres de alumnos del Conservatorio quiere garantías de que un traslado de las clases no va a eternizar de nuevo el proyecto de construcción de un nuevo edificio.

En principio, la próxima semana, probablemente a finales de la misma, está prevista una reunión del director del Conservatoria con integrantes de la Junta del Ampa del centro en la que el primero tiene la intención de explicar los detalles de la propuesta que esta semana le ha trasladado a él el alcalde en torno a esa propuesta de traslado provisional hasta el centro sociocultural de Jayton.

No obstante, desde el Ampa del Conservatorio son partidarios de que el equipo de gobierno convoque un encuentro abierto a todos los padres de alumnos del centro para explicar la iniciativa y para resolver de primer mano las dudas que se les puedan trasladar.