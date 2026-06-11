Formación

El PSOE de Elche insiste: “Se han perdido tres años en torno al proyecto del nuevo Conservatorio”

Dice que la pasada legislatura finalizó contanto con un anteporoyecto y requiriendo la delegación de competencias a la Generalitat Valenciana, así como que pide informar a "toda la comunidad educativa"

David Alberola García

Elche |

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche.
Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche. | PSOE Elche

El proyecto de nuevo Conservatorio de Música en Elche continúa en el foco informativo tras el anuncio este pasado miércoles del alcalde de la ciudad en torno a la propuesta de que, en tanto que no se construye un nuevo centro, la formación que se imparte en el mismo se traslade a partir de septiembre de 2027 al nuevo centro sociocultural de Jayton, que está en proceso de construcción.

El PSOE de Elche ha considerado este jueves que, en torno a ese proyecto, “se han perdido” los tres últimos años. Ha recordado que la anterior legislatura finalizó, dicen los socialistas, “contándose” con un anteproyecto de ese nuevo centro y requiriéndose la delegación de competencias a la Generalitat Valenciana para que el Ayuntamiento pudiese tutelar la contratación y ejecución del proyecto. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, se ha defendido que el cambio de ubicación del Conservatorio es lo que ha provocado que en la actualidad el proyecto continúe sin avanzar.

“Pedimos que la Generalitat Valenciana ponga arriba del todo el Conservatorio de Elche, que el ayuntamiento presente el proyecto para que pueda obtener las competencias y empezar a trabajar en el nuevo centro”, ha afirmado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, que ha considerado que el ayuntamiento, en tanto que “propietario” del edificio del actual Conservatorio, debe actuar en las instalaciones “ya que están muy deterioradas para que el alumnado y el profesorado pueda dar clases con mayor dignidad mientras se va construyendo la nueva infraestructura”.

Por otro lado, Héctor Díez ha pedido al alcalde de Elche que se reúna con “toda la comunidad educativa” del Conservatorio y no solo, como ha ocurrido hasta ahora, con el director y la secretaria del centro: “Desde el Ampa del Conservatorio nos han trasladado que se han enterado por la prensa ya que el alcalde no les citó para ninguna reunión”, ha criticado Díez.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer