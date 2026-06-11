El PSOE de Elche insiste: “Se han perdido tres años en torno al proyecto del nuevo Conservatorio”

El proyecto de nuevo Conservatorio de Música en Elche continúa en el foco informativo tras el anuncio este pasado miércoles del alcalde de la ciudad en torno a la propuesta de que, en tanto que no se construye un nuevo centro, la formación que se imparte en el mismo se traslade a partir de septiembre de 2027 al nuevo centro sociocultural de Jayton, que está en proceso de construcción.

El PSOE de Elche ha considerado este jueves que, en torno a ese proyecto, “se han perdido” los tres últimos años. Ha recordado que la anterior legislatura finalizó, dicen los socialistas, “contándose” con un anteproyecto de ese nuevo centro y requiriéndose la delegación de competencias a la Generalitat Valenciana para que el Ayuntamiento pudiese tutelar la contratación y ejecución del proyecto. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, se ha defendido que el cambio de ubicación del Conservatorio es lo que ha provocado que en la actualidad el proyecto continúe sin avanzar.

“Pedimos que la Generalitat Valenciana ponga arriba del todo el Conservatorio de Elche, que el ayuntamiento presente el proyecto para que pueda obtener las competencias y empezar a trabajar en el nuevo centro”, ha afirmado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, que ha considerado que el ayuntamiento, en tanto que “propietario” del edificio del actual Conservatorio, debe actuar en las instalaciones “ya que están muy deterioradas para que el alumnado y el profesorado pueda dar clases con mayor dignidad mientras se va construyendo la nueva infraestructura”.

Por otro lado, Héctor Díez ha pedido al alcalde de Elche que se reúna con “toda la comunidad educativa” del Conservatorio y no solo, como ha ocurrido hasta ahora, con el director y la secretaria del centro: “Desde el Ampa del Conservatorio nos han trasladado que se han enterado por la prensa ya que el alcalde no les citó para ninguna reunión”, ha criticado Díez.