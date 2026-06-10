El gobierno local en Elche ofrece el centro cultural Jayton como Conservatorio de Música provisional

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche ha trasladado a la comunidad educativa del Conservatorio de Música de la ciudad la posibilidad de trasladar sus clases provisionalmente, en tanto que no se construye un nuevo Conservatorio, hasta el futuro centro cultural Jayton, que se está construyendo en la avenida de Novelda, en el barrio de Carrús.

Ese trasladado se haría efectivo en el último trimestre del año 2027, toda vez que el nuevo centro cultural esté construido. En el edificio proyectado se dispone de unos 1.200 metros cuadrados de superficie, distribuidos en espacios totalmente diáfanos de distintas plantas.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha avanzado esta mañana que se ha ofrecido a la comunidad educativa la posibilidad de disponer de ese espacio para, a su criterio, distribuir el diseño de las aulas que precisen a fin de que el Ayuntamiento acometa su acondicionamiento.

Además, desde el Ayuntamiento se ofrece al Conservatorio disponer durante su horario lectivo del auditorio principal del centro cultural de Jayton, que será una sala de uno 800 metros cuadrados de superficie con unas 500 butacas.

Los usuarios del Conservatorio también dispondrían de un espacio como almacén en el parking del futuro centro cultural.

Catas arqueológicas en Candalix

Por otro lado, el alcalde de Elche ha confirmado que el área municipal de Contratación ha iniciado el proceso administrativo que conducirá a la contratación pública de catas arqueológicas en el actual aparcamiento de Candalix, que es la parcela en la que se ha proyectado la construcción del nuevo Conservatorio de Música.

Esas prospecciones tienen como objetivo la identificación de la presencia en el subsuelo de esa zona de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil española.

Cuando se hayan realizado esas catas, que, en virtud de las estimaciones del gobierno local, será antes de finales de este año, se procederá a la contratación de la redacción del proyecto del nuevo Conservatorio, de manera paralela a que se trabaja para agilar la delegación de competencias que será necesario lograr de la Generalitat para contratar las obras de construcción del nuevo centro.

Para Compromís “no resuelve el problema”

El grupo municipal de Compromís per Elx ha valorado como inadecuada la propuesta de traslado provisional del Conservatorio de Música al centro cultural Jayton.

Para la formación política de la oposición municipal, la propuesta del gobierno local “no resuelve los principales problemas que tiene la comunidad educativa del centro y que son la falta de espacio y la insonorización de las aulas”.

Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx, ha señalado “respecto al espacio, en la actualidad hay una treintena de aulas divididas en 1.218 metros y la alternativa que da el alcalde se circunscribe a la parte prevista a oficinas municipales que consta de 1.300 metros, es decir, es casi exactamente la misma superficie que la que tienen ahora y que, según la memoria del proyecto, en todo caso iba a servir para crear cuatro oficinas que ocupaban en total poco más de 600 metros, porque el resto del espacio está dedicado a los baños, cuartos de limpieza y cuartos de máquinas”.