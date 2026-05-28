Compromís per Elx exige al alcalde Pablo Ruz “priorizar” el nuevo Conservatorio tras tres años de parálisis

El grupo municipal de Compromís per Elx ha exigido al alcalde ilicitano Pablo Ruz (PP) que reclame a la Conselleria de Educación la construcción urgente del nuevo Conservatorio de Música de Elche.

Esther Díez, portavoz municipal de la formación política, ha recordado que ese proyecto se inició en la pasada legislatura, con gobierno autonómico de PSOE y Compromís, y, sin embargo, ha lamentado que “lleva tres años paralizado por el actual equipo de gobierno de PP y Vox” pese a que, ha dicho, fue “una de las promesas estrellas que el señor Ruz anunció en su campaña electoral”.

Para Compromís per Elx, “es inadmisible que, a pocos meses de agotarse la legislatura” se siga sin “conocer avances significativos sobre el nuevo Conservatorio”, que afirma la formación política, es “un proyecto que ya en 2023 se encontraba a la espera de recibir la delegación de competencias” al Ayuntamiento de Elche.

En este sentido, Esther Díez ha apuntado que el alcalde de Elche decidió al llegar a la Alcaldía cambiar la ubicación del nuevo Conservatorio proyectado para ejecutarlo en lo que actualmente es el aparcamiento de Candalix lo que provocó la paralización del proyecto: “Desde Compromís vamos a seguir apoyando las demandas que durante décadas está realizando profesorado, alumnado y familias del Conservatorio han exigido para garantizar un espacio educativo y cultural digno en nuestro municipio”, ha dicho Díez.

Se cae a trozos

En torno al Conservatorio de Música, la comunidad educativa del mismo se va a concentrar esta tarde a las puertas del centro para exigir la construcción urgente de un nuevo centro digno, porque, dicen, el actual “se cae a trozos”.