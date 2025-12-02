Medioambiente

AHSA valora positivamente que la Generalitat haya ratificado el fin de la caza nocturna en los humedales como El Hondo

El retorno de esa actividad la había solicitado la Federación Valenciana de Caza

David Alberola García

Elche |

Ave acuática en un humedal del sur de la provincia de Alicante.
Ave acuática en un humedal del sur de la provincia de Alicante. | AHSA

La Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha valorado positivamente la resolución de la Generalitat Valenciana que plasma el rechazo a autorizar la vuelta de la caza nocturna en los cotos de los humedales del sur de la provincia, entre los que se encuentra el Parque Natural El Hondo, que se extiende por los términos municipales de Crevillent y Elche.

La petición de la recuperación de esa caza nocturna la había formalizado la Federación Valenciana de Caza.

Para AHSA, la prohibición de la caza nocturna es una decisión que va a beneficiar “a la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos”.

El colectivo ecologista ha recordado que en diciembre del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana consideró que la caza nocturna de aves acuáticas es un tipo de caza no selectiva que causa un grave daño a la conservación de las poblaciones de Cerceta pardilla, que es una especie catalogada como en situación crítica.

En esa sentencia, añade AHSA, el Alto Tribunal valenciano “aceptaba las tesis” de la entidad conservacionista “en la demanda que presentó ante ese tribunal contra la caza nocturna, aunque no la prohibía expresamente”, considerando los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética (PTOC) de los 14 cotos de aves acuáticas del sur de Alicante como "no ajustados a derecho" y dejando la puerta abierta a que la Conselleria de Medio Ambiente redactara unos nuevos planes técnicos con muy ligeras variaciones o como lo que ocurrió, que los cazadores presentaran una propuesta de modificación de los PTOC para aprobar de nuevo la caza nocturna.

Ahora, el gobierno valenciano ha cerrado la puerta a que vuelva la caza nocturna en esos espacios naturales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer