AHSA alega contra la petición del restablecimiento de la caza nocturna en los humedales de la provincia

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) se ha posicionado en contra de la petición realizada por la Federación de Caza de la ComunitatValenciana para que la Generalitat Valenciana restablezca la caza nocturna de aves acuáticas en los humedales del sur de la provincia.

AHSA ha informado este viernes que ha alegado frente a esa solicitud. Para el grupo ecologistas, el informe emitido por la Unidad de Caza y Pesca del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante que avala la vuelta de esa caza nocturna omite “cualquier referencia a la precaria situación” en la que “se encuentra la Cerceta pardilla así como a los estudios científicos que han determinado el impacto de la caza nocturna sobre las poblaciones de esta especie” que habitan en los humedales del sur, entre ellos el Parque Natural El Hondo Crevillent-Elche.

La entidad conservacionista confía en que en la decisión que tome finalmente la Generalitat prime el interés por la conservación de la biodiversidad y ha advertido de que seguirá trabajando para favorecer la conservación de los ecosistemas acuáticos del sur de la provincia.

Por otro lado, AHSA ha valorado “muy positivamente” el informe realizado por el Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 en el que sí se incluye información referente a la responsabilidad de la caza nocturna en la muerte de ejemplares de Cerceta pardilla y en el que se realiza una valoración negativa del “estudio técnico” presentado “como coartada para solicitar su vuelta, aludiendo a falta de rigor en la metodología utilizada, así como en algunas de las observaciones ornitológicas incluidas en el mismo”.