El TSJCV anula los planes de caza nocturna autorizados en los cotos de los parques naturales de El Hondo y de Las Salinas de Santa Pola

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado los planes de caza nocturna dispuestos por la Generalitat Valenciana en los catorce cotos situados en los parques naturales de El Hondo, de Las Salinas de Santa Pola y en El Hondo de Amorós.

La resolución judicial es consecuencia de un recurso contra esos planes de caza interpuesta por la Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).

Según ha hecho público este lunes la propia entidad ecologistas, la sentencia del TSJCV, que está fechada el pasado día 27 de diciembre, fija que los planes técnicos de ordenación cinegética aprobados en su día por el gobierno valenciano “no se adecúan al régimen de protección de la Cerceta pardilla derivado de la normativa nacional, europea e internacional”.

Según explica AHSA, el Alto Tribunal de la Comunitat sostiene que la caza nocturna de aves acuáticas es un método de caza no selectiva, argumentando en la sentencia que “las condiciones de visibilidad en que se desarrolla dificultan la identificación de la especie por los cazadores, lo que aumenta el riesgo de que se produzca la muerte accidental de algunos ejemplares de cerceta pardilla y de que la actividad cinegética comprometa la conservación de la especie”.

Por otra parte, la sentencia considera que la administración autonómica no ha tenido en cuenta, al autorizar la caza nocturna, el volumen de las capturas accidentales de Cerceta pardilla ni las consecuencias para la especie, habida cuenta de los objetivos de protección que se persiguen por la normativa nacional, europea e internacional de referencia.

AHSA ha valorado “muy positivamente” la sentencia pese a que la misma no admite la pretensión de la demanda presentada de prohibir la caza nocturna en los cotos de aves acuáticas. Además, ha recordado que la resolución judicial no es firme por cuanto contra la misma cabe recurso de casación, al tiempo que ha confiado en que en que la Generalitat no recurra la sentencia y que inicie la tramitación de unos nuevos planes técnicos de ordenación cinegética en los que no se autorice la caza nocturna en los humedales del sur de Alicante.