El Eldense cree en la permanencia: Castellón, Málaga y Sporting de Gijón se meten en el lío

La pelea por eludir el descenso en Segunda División está que arde tras las victorias de Eldense y Zaragoza. Los azulgranas siguen en zona roja, pero cumplieron en Cartagonova y creen más que nunca en la permanencia. Ya no parece cosa de dos equipos: Castellón, Málaga y Sporting de Gijón entran de lleno en la lucha por evitar la caída a Primera RFEF.

Los de Elda no firmaron un partido brillante en Cartagena, pero sacaron los tres puntos gracias a un tanto de Marc Mateu en una acción a balón parado. El conjunto de José Luis Oltra necesita resultados y poco importa la manera de obtenerlos. Quedan ocho jornadas por delante y el Eldense está a once puntos de la cifra mágica. Sin embargo, no se descarta que se necesiten más de cincuenta puntos para asegurar la salvación.

Los azulgranas pasaron la noche del sábado fuera del descenso, aunque volvieron a él tras el triunfo del Real Zaragoza en La Romareda. La gran noticia para el Eldense es que la pelea por eludir la última plaza de descenso ya no es sólo cosa de dos equipos: Castellón, Málaga y Sporting de Gijón se han metido de lleno en el 'ajo'.

Castellón y Málaga tienen tres puntos más que el Eldense. Los de Oltra tienen que jugar todavía en Castalia y recibir al Málaga en el Nuevo Pepico Amat. El Sporting de Gijón tiene dos puntos más que los de Elda y este domingo se enfrentan en el feudo azulgrana. Por tanto, el Eldense depende de sí mismo para abandonar la zona roja este fin de semana.

El Sporting atraviesa una dinámica muy negativa y llegará con nuevo entrenador a Elda tras la destitución de Rubén Albés. Los asturianos, diseñados para pelear por una plaza de playoff, se ven abocados a luchar por la permanencia. El duelo en Gijón entre Eldense y Sporting acabó en empate, por lo que este domingo también se pondrá en juego el goal-average particular.

Por detrás del Eldense, el Tenerife se resiste a dar su brazo a torcer. Los de Álvaro Cervera creen en la machada, aunque tienen poco margen de error. Siguen a nueve puntos de la salvación y quedan sólo veinticuatro en juego. Los tinerfeños necesitan hacer prácticamente un pleno para tener opciones reales.