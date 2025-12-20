Santa Pola planifica la inversión casi 11 millones de euros para revitalizar el municipio y mejorar su accesibilidad

El Ayuntamiento de Santa Pola ha accedido a una ayuda de 6,4 millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER que se van a destinar a la ejecución de las obras contempladas en el Plan de Actuación Integrad (PAI) del municipio.

Entre las doce actuaciones proyectadas figuran la regeneración estratégica de las principales calles emblemáticas y comerciales del casco urbano; la creación de un carril bici que recorrerá todo el frente litoral de poniente, conectando Gran Playa, Playa Lisa y Tamarit; se va a mejorar el acceso peatonal con un enfoque didáctico del Cabo de Santa Pola; se va a impulsar la creación de Comunidades Energéticas Locales en edificios públicos para fomentar el autoconsumo renovable; y se va a reordenar el Boulevard de la avenida Salamanca con sistemas de drenaje sostenible para prevenir inundaciones. También se impulsará la renaturalización de los jardines de Villa Adelaida y se implantarán sistemas de seguridad inteligentes de videovigilancia, consolidando la visión SmartCity del municipio.

Los 6,4 millones de euros de fondos europeos a los que ha accedido el Ayuntamiento de Santa Pola suponen el 60 % de los 10,7 millones de euros que está previsto destinar a la ejecución de esa estrategia de transformación urbana.

"El plan es mucho más que una inversión porque es la materialización de la Santa Pola que queremos, una Santa Pola donde nuestros jóvenes quieran quedarse y nuestros mayores puedan vivir con plenitud”, ha destacado Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola que ha añadido que “cada proyecto está pensado para mejorar directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas: desde crear espacios más humanos y verdes donde pasear, hasta generar nuevas oportunidades para nuestro talento”.

Serrano ha defendido que “estamos construyendo una ciudad más sostenible, más inclusiva y llena de vida, un lugar del que todos podamos sentirnos profundamente orgullosos”, al tiempo que ha valorado que “la capacidad para captar fondos europeos de esta magnitud demuestra no solo la solvencia técnica de nuestros equipos, sino nuestra capacidad para atraer y gestionar eficazmente cada euro de inversión europea en beneficio de Santa Pola".