Desalojados del bloque 8 de San Antón de Elche intervienen en el pleno del Ayuntamiento para exigir poder acceder a sus casas

Tres representantes de vecinos del bloque 8 del barrio de San Antón de Elche, desalojado antes del verano por riesgo estructural, han intervenido este viernes al pleno municipal y han reclamado al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP) la creación de un protocolo de seguridad tutelado por los bomberos que posibilite a los vecinos acceder a sus viviendas y recuperar documentación y enseres que tienen en el interior de las mismas y que, por la premura del desalojo, no pudieron llevarse.

También pedido que se articule un medio de interlocución directo con el Ayuntamiento para conocer de primera mano la evolución que sigue la solución definitiva a la situación del inmueble de viviendas.

Los afectados han denunciado "falta de información” y una gestión "desigual" en la adjudicación de viviendas alternativas.

Paqui López, una de las vecinas desalojadas, ha explicado que la presencia en la sesión plenaria ha respondido a la "falta" de comunicación con el consistorio: “Hemos tenido que venir hasta aquí para ver si el alcalde nos da pie a que podamos sacar nuestras pertenencias del bloque 8, íntegra e inmediatamente”, ha señalado la afectada que ha añadido que “después de ocho meses, creemos que ha habido tiempo suficiente para barajar opciones que nos permitan recuperar nuestras cosas”.

Los vecinos desalojados han recogido casi 1.200 firmas de apoyo a sus peticiones. Además, han denunciado robos en las viviendas del edificio, que permanece tapiado.

En enero habrá noticias, según el alcalde

Por su parte, el alcalde de Elche ha avanzado que “en la primera quince de enero” se adjudicará la demolición del bloque declarado en ruina y será en ese momento cuando se planificará el acceso coordinado y con seguridad a todas las viviendas.

"Nos han quitado el alumbrado de medio barrio y por la noche estamos a oscuras"

La situación del barrio, según los afectados, se ha deteriorado aún más en las últimas semanas.

"Nos han quitado el alumbrado de medio barrio y por la noche estamos completamente a oscuras; San Antón se está viniendo abajo, da pena verlo”, ha afirmado otra de las vecinas del barrio que ha asistido al pleno del Ayuntamiento ilicitano.