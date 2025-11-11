Los vecinos de San Antón de Elche denuncian la proliferación de ratas tras el desalojo de los edificios

El malestar se ha apoderado de los vecinos del barrio de San Antón de Elche que están preocupados tanto por la proliferación de ratas como por la seguridad de algunos de los edificios, como es el caso del bloque 8, ubicado en la calle Palombar, desalojado de urgencia antes del inicio del verano, y en los que se han registrado actos vandálicos e incluso, según residente de la zona, “intentos de okupación” de viviendas.

Una escalera en la fachada de uno de los edificios desalojados en Elche en los que se temen okupaciones. | Onda Cero Elche

Con respecto a ese asunto, los vecinos consideran necesario que la Policía Local refuerce la vigilancia en la zona para disuadir los intentos de acceso a las viviendas del bloque desalojado, al tiempo que en lo que se refiere a la proliferación de roedores señalan que la misma comenzó a percibirse precisamente con ese abandono apresurado de las viviendas, a cuyo interior no han podido acceder y dónde permanece la comida que las familias tenían en casa.

Ahora, la presencia de ratas se ha incrementado a raíz del inicio de los trabajos de derribo del bloque número 14, que conllevan, entre otras tareas, la retirada de tuberías.

Los vecinos del barrio ilicitano, que está inmerso en un proceso de renovación urbana, requieren al Ayuntamiento una actuación frente a la proliferación de roedores a modo de un tratamiento urgente de desratización para evitar que el aumento que se está detectando en la población de esos animales acabe provocando un problema de salud pública más seria.

Presupuestos del Gobierno central y del autonómico

Por otro lado, el contexto político actual, tanto nacional como autonómico, en el que ni el Gobierno central ni la Generalitat Valenciana disponen de presupuestos para 2026, provoca una gran inquietud en torno al futuro de la ejecución de la renovación urbana del barrio, que es un proyecto que necesariamente precisa de la financiación por parte de ambas administraciones.