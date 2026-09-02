Los agricultores del Vinalopó arrancan la recolección de uva con optimismo y reclamando precios acordes a su calidad

Los productores de uva de mesa embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen Protegida han arrancado la campaña de recolección con perspectivas optimistas en cuanto al volumen de producción y la calidad del fruto, aunque con incertidumbre entorno al comportamiento de los mercados y con la atención puesta en las posibles incidencias climáticas que puedan darse en las próximas semanas.

La campaña de la uva de mesa embolsada del Vinalopó comenzó a mitad del pasado mes con la recogida de la variedad Victoria, que es la más temprana, y en los últimos días ha avanzado hacia la cosecha de las variedades Doña María, Red Globe e Ideal, que muy pronto se podrán encontrar en los mercados.

La producción de uva de mesa embolsada del Vinalopó inscrita en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ronda este año los 30 millones de kilos.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó se ha destacado que “el sector sigue arrastrando problemas que no acaban de resolverse”, entre los que cita “la pérdida de rentabilidad de muchas explotaciones” y una consecuente situación de “abandono de la actividad”. Dicen los agricultores que, aunque esta tendencia “parece haberse estabilizado, sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura”.

La mayor incidencia de plagas y enfermedades o las dificultades administrativas y de limitación de productos fitosanitarios a las que se enfrenta el sector en su día a día son otros de los problemas citados.

Por otro lado, la Denominación de Origen Protegida Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó están demandando que “los precios sean acorde con la calidad” del fruto y con el aumento de los costes que soportan los productores”.

Embalse de San Diego

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, han asistido esta mañana al acto de corte simbólico del primer racimo de uva con el que se ha dado por iniciada la campaña de recolección de este año. Ha sido un acto que se ha celebrado en una explotación agraria del municipio de Agost.

El presidente de la Generalitat ha anunciado una nueva línea de ayudas de ocho millones de euros para incorporar a 200 nuevos jóvenes agricultores al campo valenciano. Además, Juanfra Pérez Llorca ha destacado que la Generalitat ha acometido dos leyes de simplificación administrativa y una bajada de impuestos que benefician especialmente a la gente que se dedica a la agricultura y la ganadería.

Por otro lado, el presidente del Consell ha exigido al Gobierno la reparación “urgente” del embalse de San Diego, que es la infraestructura diseñada para regular el agua del trasvase Júcar-Vinalopó de cuya agua se riega la uva de mesa. En este sentido, Juanfran Pérez Llorca, que, ha recordado, fue construido en el año 2010 con un coste de 40 millones de euros y que sus constantes filtraciones impiden su funcionamiento pleno y limitan el rendimiento del sistema del postrasvase Júcar-Vinalopó.