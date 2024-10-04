5 y 6 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Club Voleibol Elche debuta en tierras madrileñas ante el CUV Alcorcón

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-CE ANDRATX, SÁBADO, 17 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

LA NUCÍA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 18 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-L'OLLERIA, SÁBADO, 18 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-DENIA, DOMINGO, 18 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

VILLARREAL-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

ELCHE-RODA, DOMINGO, 13:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-PATERNA, SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PABLO IGLESIAS-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

VALENCIA 'B'-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

KH7 GRANOLLERS-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-BM BOLAÑOS, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-LIMOBEL BM POZUELO DE CALATRAVA, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

AGUSTINOS ALICANTE-HISPANITAS BM PETRER, DOMINGO, 12:30 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CUV ALCORCÓN-CV ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

NATACIÓN

I TRAVESÍA A NADO ELCHE PLAKTON, DOMINGO, PLAYA ARENALES DEL SOL

FRONTENIS

GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE LA CV, DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE, CIUDAD DEPORTIVA ELCHE

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