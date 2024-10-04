Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-CE ANDRATX, SÁBADO, 17 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
LA NUCÍA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 18 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-L'OLLERIA, SÁBADO, 18 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-DENIA, DOMINGO, 18 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
VILLARREAL-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
ELCHE-RODA, DOMINGO, 13:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-PATERNA, SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PABLO IGLESIAS-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
VALENCIA 'B'-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
KH7 GRANOLLERS-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-BM BOLAÑOS, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-LIMOBEL BM POZUELO DE CALATRAVA, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
AGUSTINOS ALICANTE-HISPANITAS BM PETRER, DOMINGO, 12:30 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CUV ALCORCÓN-CV ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
NATACIÓN
I TRAVESÍA A NADO ELCHE PLAKTON, DOMINGO, PLAYA ARENALES DEL SOL
FRONTENIS
GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE LA CV, DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE, CIUDAD DEPORTIVA ELCHE