7 y 8 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana para Elche y su comarca

Los equipos femeninos del Joventut d'Elx y Club Balonmano Elche juegan a domicilio, mientras que el Elche Ilicitano recibe el domingo, a las 11:30 horas, al Torrent en el Díez Iborra

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 07.10.2022 14:24

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

SABADELL-ELDENSE, DOMINGO, 16 HORAS

TERCERA RFEF

RODA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:30 HORAS

ELCHE ILICITANO-TORRENT, DOMINGO, 11:30 HORAS, DÍEZ IBORRA

PREFERENTE

NOVELDA CF-VILLENA, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

LA NUCÍA 'B'-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 11:30 HORAS

VILLAJOYOSA-SANTA POLA, DOMINGO, 11:30 HORAS

ATLÉTICO CATRAL-UD ILICITANA, DOMINGO, 17:30 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-ELDENSE 'B', DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-LEVANTE, SÁBADO, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ALZIRA'B'-ELCHE 'B', VIERNES, 19 HORAS

INTANGCO-TORRE LEVANTE, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ALBORAYA 'B'-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

CIUDAD ALCALÁ-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 11 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

OURENSE CF-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 19:30 HORAS

SEGUNDA B MASCULINA

FUTSAL MARATÓ-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18:15 HORAS

NUEVA ELDA-HOSPITALET FS, DOMINGO, 13 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ ELDA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ZUAZO BARAKALDO-CBM ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

MARISTAS ALGEMESÍ-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 20 HORAS

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

BM ELDA-CB ALMORADÍ, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

BALONCESTO

LIGA EBA

CB BEGASTRI-CB ILICITANO, SÁBADO, 19 HORAS

CB JORGE JUAN NOVELDA-CB IFACH CALPE, DOMINGO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA

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