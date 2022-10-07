Agenda polideportiva del fin de semana para Elche y su comarca

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
SABADELL-ELDENSE, DOMINGO, 16 HORAS
TERCERA RFEF
RODA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:30 HORAS
ELCHE ILICITANO-TORRENT, DOMINGO, 11:30 HORAS, DÍEZ IBORRA
PREFERENTE
NOVELDA CF-VILLENA, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
LA NUCÍA 'B'-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 11:30 HORAS
VILLAJOYOSA-SANTA POLA, DOMINGO, 11:30 HORAS
ATLÉTICO CATRAL-UD ILICITANA, DOMINGO, 17:30 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-ELDENSE 'B', DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-LEVANTE, SÁBADO, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ALZIRA'B'-ELCHE 'B', VIERNES, 19 HORAS
INTANGCO-TORRE LEVANTE, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ALBORAYA 'B'-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
CIUDAD ALCALÁ-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 11 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
OURENSE CF-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 19:30 HORAS
SEGUNDA B MASCULINA
FUTSAL MARATÓ-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18:15 HORAS
NUEVA ELDA-HOSPITALET FS, DOMINGO, 13 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ ELDA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ZUAZO BARAKALDO-CBM ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
MARISTAS ALGEMESÍ-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 20 HORAS
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS
BM ELDA-CB ALMORADÍ, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
BALONCESTO
LIGA EBA
CB BEGASTRI-CB ILICITANO, SÁBADO, 19 HORAS
CB JORGE JUAN NOVELDA-CB IFACH CALPE, DOMINGO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA