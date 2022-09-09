Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 12 HORAS, DÍEZ IBORRA
SILLA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12 HORAS
PREFERENTE
UD ILICITANA-VILLENA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
NOVELDA-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS, LA MAGDALENA
CREVILLENTE DEPORTIVO-LA NUCÍA 'B', DOMINGO, 18:45 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
UCAM MURCIA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
KELME-VALENCIA 'B', SÁBADO, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-ELCHE 'B', SÁBADO, 19 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
SPA ALICANTE-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 11 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
POIO PESCAMAR-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONCESTO (FESTA D'ELX)
CB ILICITANO-FILIAL VALENCIA BASKET, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG