10 y 11 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

Comienza la Tercera RFEF, la Primera Nacional de fútbol sala femenino y de fútbol femenino

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 09.09.2022 14:37

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 12 HORAS, DÍEZ IBORRA

SILLA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12 HORAS

PREFERENTE

UD ILICITANA-VILLENA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

NOVELDA-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS, LA MAGDALENA

CREVILLENTE DEPORTIVO-LA NUCÍA 'B', DOMINGO, 18:45 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

UCAM MURCIA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

KELME-VALENCIA 'B', SÁBADO, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-ELCHE 'B', SÁBADO, 19 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

SPA ALICANTE-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 11 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

POIO PESCAMAR-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONCESTO (FESTA D'ELX)

CB ILICITANO-FILIAL VALENCIA BASKET, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

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