En el mes de febrero

El aeropuerto Alicante-Elche supera por primera vez en su historia los 8.000 vuelos en febrero

La cifra de pasajeros también bate récord y se sitúa por encima de 1,2 millones en el mes más corto del año

David Alberola García

Elche |

Un avión despega en el Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández'
Un avión despega en el Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández' | EFE/Morell/Archivo

El tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ ha crecido en el mes de febrero un 5,3 % respecto a las cifras registradas en el mismo mes del pasado año. En un índice similar se ha disparado el número de vuelos operados en el segundo mes del presente año, que se ha situado en 8.002.

A lo largo de febrero, el aeropuerto de El Altet de Elche ha superado la cifra de 1,2 millones de viajeros.

Tanto el número de pasajeros que han pasado por la terminal aeroportuaria como el de operaciones aeroportuarias representan registros históricos en el aeropuerto.

El tráfico internacional continúa siendo el mayoritario, habiendo experimentado un crecimiento del 7,3 %, mientras que el tráfico nacional ha descendido en siete puntos y medio.

En lo que llevamos de año, el aeropuerto de Elche supera los 2,3 millones de pasajeros, con un crecimiento del 5 % respecto al mismo periodo del pasado año.

