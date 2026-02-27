El aeropuerto de Alicante-Elche cierra en marzo por la noche su pista de vuelo por obras

Este próximo lunes por la noche van a comenzar en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, los primeros trabajos asociados a la construcción de la nueva calle de rodaje para aviones cuya creación ha sido proyectada por el gestor aeroportuario AENA con una inversión de 13,8 millones de euros.

Entre los días 2 y 29 de marzo, la pista de vuelo del aeropuerto va a ser cerrada diariamente en horario nocturno, desde la medianoche a las seis de la madrugada, para acometer obras de mejora y mantenimiento en distintos puntos del campo de vuelo y realizar los trabajos asociados a la construcción de la futura nueva calle de rodaje.

Durante ese cierre nocturno se trabajará en la instalación del banco de tubos por el que discurrirá el cableado del sistema de balizamiento asociado a la nueva calle de rodaje proyectada, así como que se va a proceder a la renovación del pavimento que existe en la actual calle de rodaje paralela a la pista de vuelo. La actuación tiene un presupuesto de 1,4 millones de euros.

También se va se acometer la mejora del pavimento en la cabecera 10 de la pista en una iniciativa que va a suponer una inversión superior de 482.000 euros y que persigue mejorar el pavimento asfáltico localizado en esa área.

Desde AENA se ha destacado este viernes que el desarrollo de las obras ha sido programado de manera pormenorizada y la planificación de los vuelos ha sido ajustada para que las aerolíneas puedan adaptar su programación a las limitaciones a las que obligan estas mejoras.