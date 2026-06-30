Los abonados del Elche CF verán los 19 partidos del equipo como local, sin días del club, por un coste de entre 52 y 14 euros cada uno

El Elche Club de Fútbol (CF) ha presentado este martes la campaña de abonos de la temporada 2026-2027 que va a arrancar este jueves con, entre otras novedades, que se incluye en el abono los 19 partidos como local del equipo (sin que hayan días del club o jornadas economicas), así como que, con los 27.000 abonados de la pasada campaña, no hay espacio para nuevas altas, a la espera de que en el proceso de renovaciones queden butacas libres. Asimismo, se implanta el bautizado como ‘Carné franjiverde', que tendrá un coste de 50 euros y que será condición indispensable para optar a poder ser abonado si haberlo sido en la temporada 2025-2026.

Los precios de los abonos experimentan un encarecimiento que entre las distintas modalidades en función de la zonificación del estadio ‘Martínez Valero’ que se realiza irá desde el 17 al 31 %.

En valores absolutos, el abono de adulto con el precio más alto para la campaña 2026-2027 será el de Tribuna Cubierta central que va a tener un coste de 990 euros, mientras que el de precio más económico será el de los abonos de Anillo Fondo Sur G4 y Grada Animación, por los que se va a pagar 265 euros.

Otros de los precios pasan por los 625 euros del abono en Preferencia cubierta central; los 445 euros de Fondo cubierto; los 415 euros de Anillo Preferencia central; y los 525 euros para acceder a los asientos de Anillo Tribuna central.

Con ello, para los abonados franjiverdes, presencia en directo en las gradas del estadio ‘Manuel Martínez Valero’ un encuentro la próxima temporada en Primera División (incluidas las visitas del FC Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid) va a suponer un desembolso que se moverá en la horquilla de los 52,11 euros en Tribuna Cubierta central y los 13,95 euros en Fondo Sur G4 y la Grada de Animación.

Con los abonos lanzados, los encuentros desde Preferencia Cubierta central tendrán un coste individual de 23,68 euros cada uno y para los abonados de Fondo Cubierto 20 euros.

Para los abonados de los distintos Anillos, en función de la zona, los precios por partido van a oscilar entre los 12 y 22 euros.

Fechas de la campaña

La campaña de abonos del Elche CF para la temporada 2026-2027, que va a ser la segunda consecutiva del club en Primera División, ha sido presentada este miércoles en el estadio Martínez Valero por Pedro Schinocca, director general de la entidad franjiverde.

El lema de la campaña es el de ‘Siempre a lo Elche’ y los plazos fijados concretan que la renovación de abonos arranca este próximo jueves, día 2 de julio, a las 12:00 horas en su modalidad online.

Del 13 al 25 de julio habrá renovación presencial con cita previa, al tiempo que el 28 de julio comenzará el periodo para cambiar el asiento.