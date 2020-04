La Semana Santa deja en Elche más de 600 propuestas de sanciones y 3500 personas identificadas

La Semana Santa que vivida este año en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus que dejamos atrás ha arrojado un balance en Elche de más de 600 propuestas de sanción por incumplimiento del confinamiento vigente, así como más de 3500 personas identificadas, el cierre de siete establecimientos comerciales y el arresto de cuatro ciudadanos.

Así lo ha explicado este domingo Ramón Abad, concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Elche, que ha incidido en que, como se había advertido, durante la Semana Santa se han intensificado los controles de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía a fin de evitar los desplazamientos a segundas residencias.

“Nos preocupa el ligero repunte de personas que de una manera relajada e insolidaria siguen saltándose las obligaciones del estado de alarma y de permanecer confinados en casa”, ha señalado Abad que ha no obstante ha incidido en que “la mayoría” de los ilicitanos e ilicitanas están acatando el confinamiento: “Estamos haciendo un gran esfuerzo que ahora no podemos echar por tierra; no podemos relajarnos y retroceder en lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo hasta ahora”, ha indicado Ramón Abad quien ha concluido que “es momento de continuar, este virus lo pararemos juntos y unidos, pero sobre todo, respetando las obligaciones del estado de alarma”.