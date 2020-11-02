Joventut d'Elx y CBM Elche logran el triunfo; Elche CF Sala y CW Elche estrenan el casillero de puntos

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
BENIGÁNIM 0-2 ELCHE ILICITANO (Bono y Hugo Esteban)
REGIONAL PREFERENTE GRUPO 6
UD ILICITANA 0-4 ATHLETIC CLUB TORRELLANO (Kaná, Alexis, Antonio y Llamas)
PEÑA ILICITANA RAVAL 4-2 ELDA UNIÓN (Cristian x2, Álvaro y Riki)
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
ALBACETE 2-1 KELME
ELCHE 4-0 REAL MURCIA
LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR
ATLÉTICO BENIDORM 1-1 ELCHE
RODA 'B' 3-2 INTANGCO
PATERNA 3-0 CELTIC ELCHE
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
ELCHE CF FEMENINO 4-2 DISCOBOLO-LA TORRE
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
BISONTES CASTELLÓN 6-6 ELCHE SALA
SEGUNDA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX 4-2 LES CORTS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
MARRATXI 31-40 CBM ELCHE
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV CARAVACA 3-1 CV ELCHE
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CV ELCHE 0-3 CV ILICITANO CARRÚS
WATERPOLO
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL
SANTA EULALIA 15-15 CW ELCHE