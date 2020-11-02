RESULTADOS DE LA JORNADA

Joventut d'Elx y CBM Elche logran el triunfo; Elche CF Sala y CW Elche estrenan el casillero de puntos

En Tercera División, el Ilicitano consiguió su segunda victoria del curso tras imponerse por 0-2 al Benigánim; en Regional Preferente, el Athletic Club Torrellano se llevó el derbi ante la Unión Deportiva Ilicitana

Felipe Canals

Elche | 02.11.2020 17:08

El Elche CF Sala empató en su visita al Bisontes Castellón.
El Elche CF Sala empató en su visita al Bisontes Castellón. | Bisontes FS

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

BENIGÁNIM 0-2 ELCHE ILICITANO (Bono y Hugo Esteban)

REGIONAL PREFERENTE GRUPO 6

UD ILICITANA 0-4 ATHLETIC CLUB TORRELLANO (Kaná, Alexis, Antonio y Llamas)

PEÑA ILICITANA RAVAL 4-2 ELDA UNIÓN (Cristian x2, Álvaro y Riki)

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

ALBACETE 2-1 KELME

ELCHE 4-0 REAL MURCIA

LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR

ATLÉTICO BENIDORM 1-1 ELCHE

RODA 'B' 3-2 INTANGCO

PATERNA 3-0 CELTIC ELCHE

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

ELCHE CF FEMENINO 4-2 DISCOBOLO-LA TORRE

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

BISONTES CASTELLÓN 6-6 ELCHE SALA

SEGUNDA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX 4-2 LES CORTS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

MARRATXI 31-40 CBM ELCHE

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV CARAVACA 3-1 CV ELCHE

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

CV ELCHE 0-3 CV ILICITANO CARRÚS

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL

SANTA EULALIA 15-15 CW ELCHE

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