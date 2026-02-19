Elche, Capital mediterránea del deporte: ¿Cómo va a repercutir en la imagen y la economía del municipio?

En la pasada edición de FITUR, Elche presentó su imagen como Capital mediterránea del deporte 2026. En dicha presentación el concejal del área, José Antonio Román, anunció que se llevarán a cabo hasta 70 acciones en el marco de esta designación a lo largo de este año y que de ellas se espera un impacto económico en el municipio en torno a los 12 millones de euros. Sin embargo, desde la oposición, PSOE y Compromís critican que no se haya dado a conocer de qué tipo de acciones se habla, qué coste económico tendrán y cúal será su calendario, y se preguntan cómo se combina esto con el hecho de que este año el presupuesto de la concejalía de deportes se haya visto notablemente reducido respecto al año pasado.

Este jueves, en la Tertulia de Más de uno Elche, abordamos esta polémica y además, ponemos sobre la mesa la situación de la Formación Profesional en Elche tras conocerse la oferta aprobada por la Consellería de Educación para el próximo curso.