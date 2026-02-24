LOS VIAJES DE PANGEA ELCHE

Llegan los viajes a medida para todos los perfiles y bolsillos con atención 24/7

Jon Fernández,director de Pangea, the travel store en Elche, detalla cómo hacer de cada viaje una experiencia personalizada

Mayte Vilaseca

Elche |

La mayopria de nosotros cuando nos preguntan qué haríamos si tuviéramos más tiempo libre contestamos que viajar. Bien sea a destinos exóticos o cercanos, de relax o de aventura, solos o en familia. En Más de uno Elche hacemos las maletas, o la mochila, y ponemos en marcha una nueva sección de la mano de Pangea Elche, la tienda de viajes más grande del mundo cuyo director en Elche, Jon Fernández será nuestro guía.

En esta primera entrega conocemos Pangea, hablamos de los viajes a medida, conocemos destinos únicos.

Una sección pensada para los viajeros del VInalopó que quieren vivir nuevas experiencias.

