Llegan los viajes a medida para todos los perfiles y bolsillos con atención 24/7

La mayopria de nosotros cuando nos preguntan qué haríamos si tuviéramos más tiempo libre contestamos que viajar. Bien sea a destinos exóticos o cercanos, de relax o de aventura, solos o en familia. En Más de uno Elche hacemos las maletas, o la mochila, y ponemos en marcha una nueva sección de la mano de Pangea Elche, la tienda de viajes más grande del mundo cuyo director en Elche, Jon Fernández será nuestro guía.
En esta primera entrega conocemos Pangea, hablamos de los viajes a medida, conocemos destinos únicos.
Una sección pensada para los viajeros del VInalopó que quieren vivir nuevas experiencias.