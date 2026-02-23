I JORNADAS DEL PUEBLO GITANO

El antigitanismo: una asignatura pendiente en España

El Centro de Congresos Ciutat d'Elx acoge este miércoles las I Jornadas del Pueblo Gitano con tres puntos focales: el antigitanismo, las mujeres gitanas y la educación

Mayte Vilaseca

Elche |

Raquel Sola, es la coordinadora de la FUndación Secretariado Gitano en ELche. Manuela Fernández es trabajadora social y técnico de igualdad de genero de esta misma entidad. Juntas nos explican en esta entrevista los objetivos de la I Jornada del Pueblo GItano en Elche que se celebra este miércoles 26 de febrero en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx y que abordará tres aspectos: el antigitanismo, la mujer y la educación.

Además, escuchamos también a la concejala de Acción Social, Celia Lastra, quien nos cuenta cómo surgió esta iniciativa y nos invita a visitar la exposición '600 años del pueblo gitano en la península'.

