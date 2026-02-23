Ángela Banzas, finalista del Planeta, estará en Elche el 6 de marzo

'Cuando el viento hable' es la novela que le valió a la escritora María Banzas ser finalista del Premio Planeta 2025. Un libro que nos traslada a Galicia de la mano de una mujer que busca respuestas sobre su pasado en medio de un ambiente lleno de suspense.

Banzas se ha convertido en una de las escritoras más leídas el pasado año y va a compartir tertulia con sus lectores en Elche el próximo 6 de marzo. Hablamos con ella en nuestro Rincón LIterario de este lunes, de la mano de David Reche y además ejerce como jurado de la ultima edición del Concurso de microrrelatos de Llibrería Ali i Truc.