TERTULIA

¿Son justas las reivindicaciones de los taxistas ante el aumento de la presencia de las VTCs?

El profesor José Ruiz, Juan de Dios Navarro (PP), Vicente Alberola (PSOE), Samuel Ruíz (VOX) y Esther Díez (Comrpomís) analizan la situación de este sector

Mayte Vilaseca

Elche |

Los taxistas de la Comunitat Valenciana protagonizaron este miércoles una concentración en Valencia en medio de una jornada de huelga para pedir al Consell medidas "contundentes" frente a la presencia "cada vez más numerosa" de de VTCs en la Comunitat Valenciana. Denuncian también que "las VTCs establecen sus precios libremente mientras que los taxis los tenemos tasados". Este es uno de los temas que planteamos hoy en nuestra Tertulia de los jueves en la que además ponemos sobre la mesa la situación creada en el Ayuntamiento de Crevillent tras la salida de VOX del ejecutivo municipal y la ruptura por tanto de su pacto de gobierno con el PP.

