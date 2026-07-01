El Villarreal abrirá la competición en Santander y la cerrará en San Sebastián

El Villarreal disputará la primera jornada del campeonato de Liga 2026/27 como visitante ante el Racing de Santander, uno de los recién ascendidos, y la cerrará, también como forastero, en el campo de la Real Sociedad.

El equipo de Iñigo López, tal y como había solicitado el club, disputará sus tres primeros partidos como visitante con motivo de las reformas a las que esté siendo sometido el estadio de La Cerámica, por lo que en la jornada 2 visitará al Atlético de Madrid y en la 3 al Deportivo Alavés.

El primer derbi autonómico tendrá lugar en la jornada 7 ante el Levante en La Cerámica, justo una jornada antes de la visita al Real Madrid.

El duelo de rivalidad ante el Elche llegará en la jornada 9, también en Vila-real, y justo una semana después el conjunto de Iñigo López visitará Mestalla para medirse al Valencia, a mediados de octubre, en uno de los partidos más esperados del curso.

El primer duelo ante el Barcelona, campeón de Liga, llegará a finales de noviembre, en la jornada 13, en el Camp Nou. El Villarreal cerrará la primera vuelta en Bilbao ante el Athletic Club y abrirá la segunda ante el Deportivo Alavés como local.

El segundo episodio del duelo ante el Valencia se hará esperar hasta el mes de febrero. El Villarreal, además, disputará la jornada retro en el estadio de La Cerámica ante el Athletic Club de Bilbao el 11 de abril.