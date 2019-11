Vila-real se suma hui a la lluita contra la violència masclista

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, dilluns que ve 25 de novembre, la Regidoria d'Igualtat llança noves activitats emmarcades en la II Escola Muncipal d'Igualtat, en la qual s'oferiran diferents tallers i activitats. En concret, el 27 de novembre s'impartirà la conferència de Prevenció de la violència de gènere en les relacions adolescents, a càrrec de la pedagoga Carmen Ruiz Repullo.

La programació de hui 25N es completarà amb les activitats reivindicatives promogudes per les associacions que treballen en l'àmbit de la igualtat a Vila-real: Grup de Dones de Vila-real, Associació Andrea Carballo Claramonte, el projecte Juntes de Creu Roja i AFYM LGTBI+. La jornada arranca amb una acció visual estàtica de Juntes de Creu Roja a l'encreuament del carrer Major Sant Jaume amb la Sang, i una performance contra la violència de gènere a càrrec de l'associació Andrea Carballo que es desenvoluparà hui durant tot el dia a la plaça Major. A les 12.00 h, també a la plaça Major, el Grup de Dones i AFYM LGTB+ llegiran conjuntament el manifest en contra de la violència de gènere.

La ciutat de Vila-real, se suma, un any més, a la commemoració del 25N i la lluita contra la violència masclista, amb activitats reivindicatives com xarrades i els tallers de prevenció Com quedem?, dirigits a l'alumnat de 4t d'ESO de tots els centres de Vila-real.