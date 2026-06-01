La FAMPA Castelló Penyagolosa condena la agresión policial a una maestra durante una protesta en Valencia

La FAMPA Castelló Penyagolosa ha expresado su rechazo absoluto y su profunda indignación por la actuación policial que sufrió una maestra este domingo a las puertas de la Conselleria de Educación, en Valencia, mientras participaba en una movilización en defensa de la escuela pública.

La federación considera “intolerable e inaceptable” que se responda con violencia a las reivindicaciones pacíficas de la comunidad educativa y denuncia que la agresión supone un ataque directo a la integridad de una persona que ejercía su derecho a la protesta de forma pacífica. En su comunicado, la entidad califica lo sucedido como una actuación “desmesurada” y “vergonzosa”.

El presidente de la FAMPA Castelló Penyagolosa, Vicente Gumbau, ha mostrado públicamente su condena a los hechos y ha asegurado que “no debemos apartar la mirada y hoy hay que denunciar públicamente la agresión policial”.

La federación ha aprovechado el comunicado para reivindicar el papel fundamental de la educación pública en la formación de las futuras generaciones y en la construcción de una sociedad más justa. En este sentido, recuerda que en las aulas se fomentan diariamente valores democráticos, de diálogo, respeto y convivencia pacífica, principios que, según la organización, son incompatibles con actuaciones violentas y desproporcionadas como la denunciada. Gumbau pide a la consellería que escuche las reivindicaciones de los docentes para una escuela pública y de calidad.

Desde la FAMPA Castelló Penyagolosa han insistido en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de quienes participan en movilizaciones sociales y educativas, al tiempo que han reiterado su compromiso con la defensa de una educación pública de calidad.