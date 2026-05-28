El Ayuntamiento de Castellón y Motorocasión rinden homenaje a los impulsores de la feria en su 30º aniversario

El Ayuntamiento de Castellón y Motorocasión Castellón han celebrado este miércoles un acto de homenaje con motivo del 30º aniversario de la feria del automóvil de ocasión, reconociendo la labor de los gerentes de concesionarios y proveedores que participaron en la primera edición del certamen en 1996.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido el acto institucional, acompañada por el concejal de Comercio, Alberto Vidal, y el director de la feria, Fernando Lobón. Durante la ceremonia se ha puesto en valor el papel de los profesionales del sector de la automoción que impulsaron el evento en sus inicios y que han contribuido a su consolidación como una de las principales citas comerciales del motor en la provincia.

“Es importante homenajear a quienes, durante tres décadas, han sido referentes en el sector de la automoción de Castellón”, ha destacado Carrasco, quien ha subrayado además que “Castellón se construye con gente trabajadora que apuesta por crear empleo y por hacer que la ciudad siga creciendo”.

La iniciativa ha servido para reconocer tanto a los antiguos gerentes de concesionarios como a las empresas proveedoras que han colaborado en la organización del certamen desde su nacimiento, contribuyendo a su evolución y continuidad a lo largo de estos 30 años.

Durante el acto, se han entregado placas conmemorativas personalizadas a los homenajeados, entre los que figuran representantes de concesionarios y proveedores históricos del evento. El homenaje ha distinguido, entre otros, a José Vicente Guardino, José Ramón, Jaime Sales, José Francisco Michavila y Javier Varella, así como a Antonio Riaza, Antonio Caballer, José Luis Segovia, Fernando Peirat y José Vicente Ródenas.

Aunque la feria se celebra actualmente bajo la marca Motorocasión Castellón, su origen se remonta a 1996, cuando nació bajo el nombre de “Castellón sobre ruedas”, convirtiéndose en la primera gran muestra del automóvil de ocasión en la provincia. Desde entonces, el certamen se ha consolidado como un referente del sector y un escaparate clave para la compra de vehículos por parte de miles de visitantes.

El director de la feria, Fernando Lobón, ha destacado que este reconocimiento “es un agradecimiento al esfuerzo que el sector del automóvil viene realizando desde 1996 para ofrecer una feria al máximo nivel”, poniendo en valor el papel de quienes impulsaron aquella primera edición.

Con este homenaje, la organización ha querido subrayar la trayectoria conjunta de empresas y profesionales que han hecho posible la evolución y consolidación de la feria durante tres décadas.