El aeropuerto de Castellón estrena este lunes las rutas de Manchester y Bolonia y alcanza su mayor oferta de destinos

El aeropuerto de Castellón pondrá en marcha este lunes 1 de junio dos nuevas conexiones internacionales con Manchester y Bolonia, operadas por Ryanair, en un paso más dentro de la expansión de la infraestructura aeroportuaria para la temporada de verano de 2026. Ambas rutas contarán con dos frecuencias semanales y estarán operativas hasta finales de septiembre.

La apertura simultánea de las conexiones con el norte de Inglaterra y el norte de Italia supone uno de los hitos de la programación estival del aeropuerto, que este año alcanza un récord de 16 rutas regulares, la cifra más alta desde su inauguración.

La nueva ruta con Manchester permitirá reforzar la presencia de Castellón en el mercado británico, que hasta ahora se limitaba a la conexión con Londres. Desde Aerocas destacan que esta línea abre una vía directa con el norte de Inglaterra, una zona considerada estratégica por su potencial turístico hacia la provincia.

Por su parte, la conexión con Bolonia busca fortalecer tanto la llegada de visitantes italianos como las relaciones económicas y empresariales entre Castellón y una de las áreas industriales más dinámicas del norte de Italia, especialmente por los vínculos existentes con el sector cerámico. Con motivo del estreno de la ruta, Aerocas y Turespaña han desarrollado una campaña promocional en la ciudad italiana dirigida a agencias de viajes, operadores turísticos y medios especializados.

Las nuevas conexiones forman parte de una programación histórica para el aeropuerto castellonense, que durante este verano ofrecerá vuelos directos a Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf, Londres, Milán, Oporto, Bucarest, Cluj-Napoca, Madrid, Palma de Mallorca, Bilbao, Asturias, además de los nuevos destinos de Manchester y Bolonia.

Aerocas prevé para este ejercicio cerca de 2.400 vuelos regulares y alrededor de 400.000 plazas ofertadas, consolidando el crecimiento de una infraestructura que sigue ampliando mercados y conectividad internacion