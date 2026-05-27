Lucena celebrará la VI Nit de l’Art en el Castell de les Torrocelles con Pancho Varona y Shuarma

El evento, organizado por la Associació Cultural Llucena y con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena, reunirá música en directo, patrimonio, arte y gastronomía en un entorno natural e histórico excepcional. Además, también colaboran la Diputació de Castelló, el Institut Valencià de Cultura y la Generalitat Valenciana.

La propuesta se ha consolidado en los últimos años como un ciclo cultural de referencia gracias a una fórmula que combina conciertos acústicos, experiencias inmersivas y la iluminación efímera del castillo y de la ermita de Sant Miquel, que solo se realiza una noche al año para esta ocasión.

Programación

La programación arrancará a las 18.30 horas con una visita guiada a la ermita de Sant Miquel. A las 19.00 horas se inaugurará la exposición fotográfica Lucena en blanc i negre y, ya por la noche, llegarán los conciertos acústicos de Pancho Varona, a las 20.00 horas, y de Shuarma, a las 23.00 horas. La jornada también contará con una propuesta gastronómica a cargo del catering La Grosella, con cena individual previa reserva.

Desde la organización destacan que el objetivo es ofrecer “una experiencia cultural completa” en la que el público pueda disfrutar del patrimonio iluminado, el paisaje nocturno, la música y la memoria visual del municipio a través de la exposición fotográfica.

Un ciclo consolidado

A lo largo de sus seis ediciones, la Nit de l’Art ha contado con artistas destacados de la escena valenciana y estatal como Andreu Valor, Pep Gimeno “Botifarra”, La Maria, Laura Rambla o Titana, consolidándose como un espacio de encuentro entre cultura, patrimonio y territorio. Las entradas ya están disponibles en la Oficina de Turismo de Lucena y a través de Entradium. El aforo será limitado para preservar el entorno natural y garantizar la calidad de la experiencia.