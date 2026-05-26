Detenido en Vilafamés un hombre de 34 años por dos robos con fuerza en viviendas del municipio

La Guardia Civil de Vilafamés ha detenido a un varón de 34 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en dos viviendas de la localidad.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por el propietario de uno de los inmuebles, quien alertó de la sustracción de diversos efectos del interior de su domicilio, entre ellos la bomba de agua de la piscina.

A raíz de esta denuncia, los agentes iniciaron las pesquisas, en el marco de las cuales fueron recabando distintos indicios y pruebas que apuntaban a un autor que conocía bien la zona y los hábitos de los moradores, ya que actuaba en franjas horarias en las que las viviendas permanecían vacías.

Tras el análisis de los vestigios obtenidos y diversas gestiones operativas, la Guardia Civil logró identificar al presunto responsable, vecino del propio municipio y con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio.

Finalmente, el sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. En el transcurso de la investigación, los agentes consiguieron recuperar varios de los efectos sustraídos, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.