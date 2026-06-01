DETENCIÓN

Detenido un joven de 24 años por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos en Castellón y Tarragona

El detenido contactaba telefónicamente con las víctimas tras su acceso a este tipo de páginas y les exigía diferentes cantidades de dinero mediante amenazas e intimidaciones.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Detenido un joven de 24 años por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos en Castellón y Tarragona
Detenido un joven de 24 años por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos en Castellón y Tarragona | ondacero.es

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 24 años como presunto responsable de cuatro delitos de extorsión cometidos a través de páginas web de contactos. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto de Almassora dentro de las labores de prevención e investigación de delitos cometidos a través de internet.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una persona estaba siendo coaccionada y amenazada después de haber accedido a una página web de contactos. A partir de ese momento, las pesquisas permitieron localizar a un total de cuatro víctimas, residentes en las localidades de Almassora, en la provincia de Castellón, y Ulldecona, en Tarragona, así como identificar al presunto autor de los hechos.

Según la Guardia Civil, el detenido contactaba telefónicamente con las víctimas tras su acceso a este tipo de páginas y les exigía diferentes cantidades de dinero mediante amenazas e intimidaciones. El objetivo era obtener un beneficio económico ilícito aprovechándose del temor generado en las víctimas. Una vez concluida la investigación, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente de Catarroja, en Valencia.

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