LA UNIÓ prevé una cosecha de cítricos de 2,59 millones de toneladas, la segunda más baja de las dos últimas décadas

LA UNIÓ Llauradora prevé que la Comunitat Valenciana produzca 2.594.408 toneladas de cítricos en la campaña 2026-2027, un 3,4% más que la anterior. Pese al ligero repunte, la organización advierte de que será la segunda cosecha más baja de las dos últimas décadas, solo por encima de la registrada el pasado ejercicio.

Por cultivos, se espera un incremento del 5% en la producción de naranja, un 15% en limón y un 2% en pequeños cítricos. La organización destaca que la limitada oferta permitirá obtener fruta de buena calidad y con un calibre adecuado para su comercialización, aunque advierte de que las operaciones de compra han comenzado con menor movimiento que en campañas anteriores.

LA UNIÓ atribuye la baja producción al envejecimiento del arbolado, las dificultades meteorológicas durante el cuajado de la fruta, la presión de plagas y enfermedades y el continuo abandono de explotaciones. Solo en 2025 desaparecieron 2.762 hectáreas de cítricos en la Comunitat Valenciana.

Además, alerta de que el incremento de los costes de producción continúa reduciendo la rentabilidad de las explotaciones. Por ello, reclama a las administraciones ayudas para renovar el arbolado, reforzar la lucha contra las plagas y apoyar a un sector que considera estratégico para la agricultura valenciana.