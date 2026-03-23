La Unió Llauradora ve “positivas pero insuficientes” las ayudas al campo por el alza de costes

La Unió Llauradora ha valorado como “positivas” las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar el aumento de costes derivado del conflicto en Oriente Próximo en el sector agrario, aunque considera que son “insuficientes” y apenas suponen “un alivio temporal”.

Su portavoz, Carles Peris, ha señalado que el paquete aprobado es “un pequeño balón de oxígeno”, pero ha advertido de que los costes “van a elevarse bastante en los próximos meses”, en un momento de máxima demanda de fertilizantes y mayor uso de energía y carburantes por la actividad agraria.

En relación con el gasóleo, Peris ha indicado que la ayuda de 20 céntimos por litro “es una ayuda, pero es insuficiente”, ya que, según ha explicado, equivale “a la mitad de lo que ha subido el gasóleo en los últimos días”.

Respecto a los fertilizantes, ha apuntado que el paquete de 500 millones de euros es “algo superior” al aprobado en anteriores crisis, como la derivada de la guerra de Ucrania, y ha detallado que podría traducirse en ayudas aproximadas de “22 euros por hectárea en secano y 55 euros en regadío”.

Asimismo, ha destacado que en esta ocasión las ayudas podrían llegar a más explotaciones, al contemplar no solo a perceptores de la PAC, sino también a aquellas inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias.

Con todo, Peris ha insistido en que las medidas “darán un pequeño alivio temporal”, pero ha lamentado que “se quedarán un poco insuficientes” ante el incremento de costes que afronta el sector.