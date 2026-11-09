La UJI reforzará el apoyo a los investigadores que participen en proyectos europeos de I+D+i

La Universitat Jaume I (UJI) ha inaugurado este lunes el foro «El futuro de la innovación europea», una jornada dirigida a fomentar la participación de sus investigadores en proyectos europeos de I+D+i y promover nuevas colaboraciones entre universidades, empresas e instituciones.

Durante la inauguración, el rector de la UJI, Jesús Lancis, ha reafirmado el compromiso de la universidad con esta línea de trabajo y ha anunciado que se reforzarán el apoyo, los incentivos y el reconocimiento al personal investigador que participe en este tipo de convocatorias.

Lancis ha señalado que «la UJI cuenta con una actividad científica sólida y con una trayectoria investigadora reconocida a través de los institutos y grupos de investigación». Por ello, ha animado a aprovechar estas capacidades y fomentar colaboraciones que permitan acceder a fondos europeos, en un entorno de financiación competitivo.

La participación de la UJI en los programas europeos de investigación e innovación, desde el séptimo programa marco hasta el actual Horizonte Europa, ha permitido obtener más de 100 proyectos y captar más de 35 millones de euros.

La vicerrectora de Investigación, Azucena García, ha destacado la importancia de esta financiación y ha afirmado que «los proyectos financiados por Europa son los que permiten llevar más lejos la investigación, creando sinergias con otros investigadores internacionales y generando un mayor impacto».

Durante el encuentro también se han presentado los recursos que la universidad ofrece a sus grupos de investigación para preparar propuestas europeas. Beatriz Alonso Martín, técnica de la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales (OPEI-UJI), ha explicado los incentivos, ayudas y servicios disponibles, así como el programa «Estrategia Europa», destinado a mejorar el posicionamiento europeo de las estructuras de la universidad.

La jornada ha incluido una mesa redonda sobre experiencias en proyectos europeos, en la que han participado los investigadores de la UJI María Jesús Muñoz Torres, Luis Cabedo Mas y Carlos Doñate Buendía. Los tres han compartido sus experiencias y reflexiones sobre las oportunidades y los retos que supone trabajar en proyectos internacionales.

El programa también ha abordado el futuro de la financiación europea. El catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid Gonzalo León Serrano ha analizado las perspectivas de la investigación y la innovación en Europa y el papel que tendrá Horizonte Europa en el desarrollo tecnológico.

Por su parte, Marina Martínez-García, responsable del programa Horizonte Europa en CDTI SOST-Brussels, ha presentado las novedades previstas para el periodo 2028-2034, las convocatorias de 2027 y las oportunidades de financiación en cascada. Entre los cambios expuestos ha destacado la intención de simplificar el programa marco, pasando de 54 programas a 16, así como el mayor protagonismo de la competitividad, sin dejar de lado la transición verde y digital.

Roberto Parras Cortés, del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), ha repasado los resultados de Horizonte Europa en la Comunitat Valenciana y la evolución de los fondos obtenidos respecto al programa anterior.

El foro continuará el jueves 12 de noviembre con una segunda jornada centrada en Erasmus+ y la cooperación europea en educación superior. La sesión estará abierta también a centros educativos, entidades de formación, empresas y organizaciones sociales interesadas en participar en proyectos de cooperación a través de este programa.

El encuentro está organizado por los vicerrectorados de Investigación y de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo de la UJI, a través de la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales y EUROFUE-UJI, de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa.