Los silvicultores denuncian que la Marató dels Dements atraviesa fincas privadas de la Sierra de Espadán sin autorización

La Asociación de Silvicultores de la Comunitat Valenciana (ASILVAL) ha advertido a los ayuntamientos de Eslida, Aín y Azuébar de que el recorrido de la Marató dels Dements, prevista para este fin de semana en la Sierra de Espadán, atraviesa presuntamente fincas privadas sin el consentimiento de sus propietarios. La entidad asegura que el problema ya se produjo el año pasado y denuncia que el paso concentrado de cientos de corredores puede provocar daños en los terrenos forestales, como la compactación del suelo, la erosión y afecciones a los alcornocales.

ASILVAL sostiene que las sendas afectadas son caminos privados utilizados tradicionalmente para trabajos agroforestales y recuerda que su señalización u homologación deportiva no implica que tengan titularidad pública. Por ello, reclama a los consistorios que comprueben la propiedad de los terrenos antes de autorizar este tipo de pruebas y recuerda que el Decreto 91/2023 del Consell exige acreditar la disponibilidad de los espacios privados mediante el consentimiento expreso y por escrito de sus titulares.

La asociación insiste en que no se opone a la celebración de competiciones deportivas, pero reclama que se compatibilicen con el respeto a la propiedad privada y la protección ambiental. Para ello, propone a los tres ayuntamientos crear una mesa de coordinación técnica y revisar los itinerarios con los organizadores para buscar recorridos alternativos por caminos de titularidad pública acreditada.